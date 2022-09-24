A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na geldi
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları'na konuk olacak. Millilerimiz bu maç için ülkeye ulaştı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak İstanbul'dan Danimarka'nın Billund şehrine, buradan da Faroe Adaları'nın Vagar Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da bulundu.
Aday kadroya dün oynanan Lüksemburg karşılaşmasının ardından dahil edilen Umut Bozok, Ravil Tagir ve Berkay Özcan da kafilede yer aldı.
Kadroya dahil edilen bir diğer isim Cenk Özkaçar da ay-yıldızlı kafileden önce sabah saatlerinde Faroe Adaları'na geldi ve takımın konaklayacağı otele geçti.
Faroe Adaları-Türkiye karşılaşması, 25 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te Torsvollur Stadı'nda oynanacak.
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