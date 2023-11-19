Spor yazarları Almanya - Türkiye maçını yorumladı: 'Büyük iş başardılar'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:23

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:26

A Milli Futbol Takımı, Berlin'de karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Salı akşamı Cardiff’te Galler, kendi futbol tarihi açısından çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Galibiyetten başka şansları yok. Ancak bizim de o müsabakaya prestij için değil, yalnızca 1 puan ve grup liderliği için de değil, galibiyet için çıkmamız gerek. Sebebi de şu: Eğer grubu 19 puanla lider olarak bitirirsek, Euro 2024 kurasında birinci torbada olma şansımız var. Böylece ev sahibi Almanya’yla birlikte favoriler Fransa, İngiltere ve Portekiz’le büyük ihtimalle gruplarda eşleşmemiş olacağız." (Hürriyet)

"HİÇ BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Rıdvan Dilmen: "Hiçbir hazırlık maçını bu kadar (kupa finali gibi) ciddiye alan 2 takım görmedim! Çok uzun süredir kazandığımız birçok maçtan daha iyi oynadık! Tüm takım mükemmeldi. Kenan gerçekten çok yetenekli! Abdülkerim ve Ferdi olağanüstü performans gösterdi. Tabii ki ülkemiz için gurur verici oyun ve sonuç! Özellikle Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz için çok daha fazlası"

Halil Özer: "Almanya’da tarihi Berlin Stadı’nda Almanya gibi bir takımı üç golle yenmek ve bunun dışında futbol olarak ezmek öyle kolay değil... Montella ve evlatları hazırlık maçı da olsa büyük iş başardılar... Aslında bu maçın skorunun çok önemi yoktu. Bu maçta görmemiz gereken oyuncularımızdaki milli ateş ve milli ruhumuzdu. Onu da fazlasıyla gördük. Bunu yeniden ortaya çıkaran Montella’ya da teşekkürler. Takımımızın kapasitesinin yeterli olmadığını söyleyen eski hocaya da çok iyi bir ders verdi Montella... Hem de bu kadar eksikle..." (Milliyet)

"MONTELLA'YI TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Engin Verel: "Rakip Nagelsmann arayışının bedelini ödedi, Montella ise oyunu okuyup maçı bitirdi. Ama her zaman skor bulamazsın sevgili Montella... Oyun hafızası ve kazanma alışkanlığına sahip olan bir takımı tartışılacak oyuncularla değiştirmek ilk acıda seni acımasız eleştirilerin hedefi yapar. Bu uğurda Lucescu ve Kuntz neler çekti..." (Akşam)

İlker Yağcıoğlu: "Montella'yı tebrik etmek lazım. Skor ve oyun bir tarafa Kenan Yıldız'ı kazanmak, bence hepsinden değerliydi. Bu kadar genç yaşında böyle bir performans tek kelimeyle etkileyici. Çok büyük bir oyuncu geliyor. 4 dünya şampiyonluğu olan Almanya'ya karşı mücadelerinden dolayı hepsine helal olsun. 3 maç öncesine kadar herkesin ümidini kestiği milli takımı bu kadar iyi hale getiren Montella'yı tebrik etmek gerekiyor" (Takvim)

"TÜRKİYE'NİN TURNUVASI OLACAK"

Levent Tüzemen: "Montella oyuncuları zihinsel olarak mükemmel motive etmiş olacak ki; sahada Almanlara sahayı dar eden, önde baskı yapan, nefes aldırmayan bir Milli Takım izledik. Almanları kalelerine hapsettik, etkili ataklar yaptık. Hazırlık maçı olmasına rağmen Milli Takım olarak Almanların canını yakan büyük bir futbol oynadık. Berlin'de tribünlerdeki coşkuya ve müthiş desteğe bakınca Almanya'da haziran ayında başlayacak EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin turnuvası olacak." (Sabah)

Turgay Demir: "Abdülkerim, Ferdi ve Kenan bana göre Sane ve İlkay'ı da gölgede bıraktılar. İkinci yarıda Almanlar'ı resmen ezdik. Hem de ne ezmek… Muhteşemsiniz çocuklar. Ve tribündeki 50 bin gurbetçi; sizler de muhteşemdiniz, anavatan gibi donattınız Berlin'i, var olasınız." (Fotomaç)