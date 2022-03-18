A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek.
Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.
FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:
A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.
B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.
C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.
D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.
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