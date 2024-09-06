Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 9 Eylül'de İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Arnavut hakem Enea Jorgji düdük çalacak.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 14:25
Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!
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A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maçta hakem olarak görev alacak isim belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.

Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.


Etiketler: #A Milli Takım #İzlanda #hakem

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