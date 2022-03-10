A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan savunmaya 2 sürpriz isim

10 Mart 2022 Perşembe, 14:59

A Milli Takım'ın 24 Mart'ta deplasmanda oynanacağı Portekiz maçı öncesi kadroyu belirlemeye çalışan Stefan Kuntz, dün yaptığı açıklamada La Liga da golleriyle fırtına gibi esen Enes Ünal ile milli takım tercihini Hollanda yerine Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu milli takım kadrosuna çağıracağını açıklamıştı.

SAMET AKAYDIN VE AHMETCAN KAPLAN 45 KİŞİLİK GENİŞ KADROYA ÇAĞIRILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alman teknik direktör Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ve Trabzonspor forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım'ın 45 kişilik geniş oyuncu seçme listesine dahil edildi.

Savunma oyuncuları 27 yaşındaki Samet Akaydın ve 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın için Portekiz vize başvurusu yapıldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'da bu sezon Edgar Ie'nin sezonu kapatması ve ardından Vitor Hugo'nun sakatlığı ile bulduğu forma şanslarını çok iyi değerlendiren, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla alkış alan Ahmetcan Kaplan 7'si lig ve 3'ü kupada olmak üzere 10 maçta forma giydi. U16, U17 ve U19 milli takım formalarını 25 kez giyen genç stoper bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.



