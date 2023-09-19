A Milli Takım'a Mesut ve Löw formülü

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürüldü. İki ismin yerine ise Mesut Özil ve Joachim Löw'ün getirileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:21
A Milli Takım'a Mesut ve Löw formülü
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'la ilgili de bir iddia gündeme geldi. 

MESUT ÖZİL İDDİASI 

NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre, haziran ayından bu yana Kuntz ve Altıntop'un görevlerine son verileceği söylentilerinin olduğu belirtildi. Alman teknik adamla yolların ayrılacağı ancak Hamit Altıntop'un geleceğinin belirsiz olduğu ifade edilirken, "Futbol kariyerine mart ayında son veren Mesut Özil, Altıntop'un görevi için favori konumunda" iddiası ortaya atıldı.

LÖW VE MESUT FORMÜLÜ 

Haber detayında teknik direktörlük için de Joachim Löw'ün adının geçtiği anımsatılarak "Löw ve Özil Türkiye ile Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na mı gidiyor? Bu kesinlikle heyecan verici olurdu" yorumu yapıldı.


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