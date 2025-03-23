Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı geçerek yoluna A Ligi'nde devam edecek. Milli takımın A Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de ortaya çıktı.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 23:59
Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. 

A Ligi'ne yükselen milli takımın muhtemel rakipleri şu şekilde:

Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İngiltere

Fransa

Almanya

Hırvatistan

Portekiz

Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İspanya

İtalya

Hollanda

Çekya

Danimarka

Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Yunanistan

Norveç

Sırbistan

Galler

Belçika

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