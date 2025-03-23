Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı geçerek yoluna A Ligi'nde devam edecek. Milli takımın A Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de ortaya çıktı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.
A Ligi'ne yükselen milli takımın muhtemel rakipleri şu şekilde:
İngiltere
Fransa
Almanya
Hırvatistan
Portekiz
İspanya
İtalya
Hollanda
Çekya
Danimarka
Yunanistan
Norveç
Sırbistan
Galler
Belçika
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!