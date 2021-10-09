A Milli Takım'ın Letonya maçının hakemi Andreas Ekberg oldu
A Milli Takım'ın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.
Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.
Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak
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