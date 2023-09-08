ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:40'ta başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:25
ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı sürüyor.

ABD, turnuvanın yarı finalinde Almanya ile karşılaşacak.

ABD - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 15:40'da başlayacak.

ABD - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.

ABD, çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı 100-63 mağlup etmişti.

Almanya ise Letonya'yı 81-79 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.


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ABD Almanya 2023 FIBA Dünya Kupası canlı Canlı yayın

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