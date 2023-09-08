ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:40'ta başlayacak.
Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı sürüyor.
ABD, turnuvanın yarı finalinde Almanya ile karşılaşacak.
ABD - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 15:40'da başlayacak.
ABD - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.
ABD, çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı 100-63 mağlup etmişti.
Almanya ise Letonya'yı 81-79 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.
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