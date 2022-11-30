ABD Dünya Kupası'nda İran'ı saf dışı bıraktı: İran 0-1 ABD

30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:26

2022 Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında ABD ile İran karşı karşıya geldi.

Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ABD 1-0'lık skorla kazandı ve son 16 turuna yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında kalesine şut bile gelmesine izin vermeyen ABD, Pulisic'in golüyle öne geçmeyi başardı. İkinci yarıda rüzgarı tersine çeviren İran, yakaladığı kritik bir pozisyonun harivinde topla oynama üstünlüğünü eline geçirmesine rağmen gol bulmayı başaramadı.

ABD HOLLANDA İLE EŞLEŞTİ

Bu sonuçla B Grubu'nda 5 puana yükselen ABD, grubu ikinci sırada tamamlamaya hak kazandı ve A Grubu'nun lideri Hollanda ile eşleşmeye hak kazandı.

İran ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirerek Dünya Kupası macerasını tamamladı.