İngiltere Dünya Kupası'nda üst tura lider çıktı: Galler 0-3 İngiltere

30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:19

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile Galler, 3. maçta karşı karşıya geldi.

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçı İngiltere 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Gareth Southgate'in ekibine galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikalarda Marcus Rashford ve 52. dakikada Phil Foden attı.

RASHFORD'DAN DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK



Rashford, 50. dakikadaki golüyle Katar Dünya Kupası'ndaki ilk frikik golünü attı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 7 puanla gruptan lider olarak çıktı. İngilizler, bir sonraki turda A Grubu'ndan ikinci sırada çıkan Senegal ile karşılaşacak. Galler ise ilk kez katıldığı bir turnuvada galibiyet alamadı ve 1 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.