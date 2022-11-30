İngiltere Dünya Kupası'nda üst tura lider çıktı: Galler 0-3 İngiltere

İngiltere, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı Galler'i 3-0 mağlup etti ve lider olarak üst tura çıktı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:19
İngiltere Dünya Kupası'nda üst tura lider çıktı: Galler 0-3 İngiltere
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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile Galler, 3. maçta karşı karşıya geldi.

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçı İngiltere 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Gareth Southgate'in ekibine galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikalarda Marcus Rashford ve 52. dakikada Phil Foden attı.

RASHFORD'DAN DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK

Rashford, 50. dakikadaki golüyle Katar Dünya Kupası'ndaki ilk frikik golünü attı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 7 puanla gruptan lider olarak çıktı. İngilizler, bir sonraki turda A Grubu'ndan ikinci sırada çıkan Senegal ile karşılaşacak. Galler ise ilk kez katıldığı bir turnuvada galibiyet alamadı ve 1 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.


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