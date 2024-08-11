ABD Kadın Basketbol Takımı, Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalyaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 19:39
ABD Kadın Basketbol Takımı, Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

ABD Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 15-9 önde tamamlarken devre 25-25 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 45-43 önde tamamlayan ABD, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya almayı başardı.

Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü tamamladı.


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