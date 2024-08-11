Danimarka Paris 2024'te hentbolda altının sahibi oldu!

Danimarka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbol finalinde karşılaştığı Almanya'yı 39-26 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:55
Danimarka Paris 2024'te hentbolda altının sahibi oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda Danimarka, altın madalya kazandı.

Pierre Mauroy Stadı'ndaki erkekler hentbolun altın madalya mücadelesinde Almanya ve Danimarka karşılaştı.

BRONZ MADALYA İSPANYA'NIN

Karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 12-21 üstünlüğüyle sona erdi. Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Danimarka, maçı 39-26 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyayı İspanya'nın elde ettiği organizasyonu Slovenya, 4'üncü tamamladı.


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