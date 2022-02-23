Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni adresi Corinthians

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:18

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Globo'da yer alan habere göre Corinthians, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu geçti.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Vitor Pereira'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlere göre Corinthians'ın Vitor Pereira ile ilgilendiği ancak kulübün Portekizli çalıştırıcıyı ikna etmesinin zor olacağından diğer adaylara yöneldiği aktarılıyordu.

FENERBAHÇE İLE 2. MACERASI KISA SÜRDÜ

53 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe'nin yolu 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşma ile ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupaları dahil 25 maça çıktı. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.







