Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni adresi Corinthians
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2. macerası kısa süren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la da anılan teknik direktörün Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Globo'da yer alan habere göre Corinthians, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu geçti.
Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Vitor Pereira'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilenler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlere göre Corinthians'ın Vitor Pereira ile ilgilendiği ancak kulübün Portekizli çalıştırıcıyı ikna etmesinin zor olacağından diğer adaylara yöneldiği aktarılıyordu.
FENERBAHÇE İLE 2. MACERASI KISA SÜRDÜ
53 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe'nin yolu 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşma ile ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupaları dahil 25 maça çıktı. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
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