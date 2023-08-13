Inter Miami, Messi'yle yenilgiyi unuttu

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami, yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:38
Inter Miami, Messi'yle yenilgiyi unuttu
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Inter Miami, turnuvanın çeyrek finalinde Charlotte ile Fort Lauderdale kentindeki DRV PNK Stadı'nda karşılaştı.

Inter Miami, 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada Adilson Malanda (kendi kalesine) ve 86. dakikada Messi'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finalde Philadelphia Union ile eşleşti.

MESSİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

ABD temsilcisinde çıktığı 5 maçın her birinde ağları sarsan 36 yaşındaki Messi ise toplam gol sayısını 8'e çıkardı. Inter Miami ise Arjantinli oyuncunun önderliğinde oynadığı karşılaşmalardaki namağlup serisini sürdürdü.


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