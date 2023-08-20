Inter Miami şampiyon oldu: Lionel Messi bir rekor daha kırdı!
Inter Miami, Nashville'yi penaltılarda mağlup ederek Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası'nda şampiyon oldu. Lionel Messi kazandığı kupanın ardından tarihe geçti.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nın 2023 finalinde, ABD kulüpleri Inter Miami ile Nashville karşılaştı.
Karşılaşmanın normal süresi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin 23 ve Nashville'den Picault'nun 57. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
2018'de kurulan Inter Miami, penaltı atışları sonucu rakibine 10-9 üstünlük sağladı ve tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Messi ise kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşadı.
Turnuvada çıktığı 7 maçta da fileleri havalandıran ve 10 golle en skorer oyuncu olan Messi, 2023 Ligler Kupası'nın en iyi oyuncusu ve gol kralı ödüllerini de aldı.
Out of this WORLD. ??— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc
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