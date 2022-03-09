ABD'li Formula 1 takımı eski pilotu ile anlaştı
ABD'li Formula 1 takımı Haas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rus pilot Nikita Mazepin ile yollarını ayırmıştı. Haas, Mazepin'den boşalan koltuğa, eski pilotu Kevin Magnussen'i getirdiğini açıkladı.
Formula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.
F1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedilmesiyle boşalan koltuğa 29 yaşındaki Magnussen'in oturacağı belirtildi.
Kariyerinde 2014 ve 2015 yıllarında McLaren, 2016 yılında Renault için yarışan Danimarkalı pilot, 2017-2020 yılları arasında da Haas'ın başarısı için mücadele etmişti.
ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesini feshetmişti.
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