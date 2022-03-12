Abdülkadir Ömür: Bir hayalimiz var

12 Mart 2022 Cumartesi, 21:30

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da 2 gol kaydeden Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ortamının etkisinden bahseden genç futbolcu, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun süre sonra şampiyon olmak istiyoruz. İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Her zaman belirttiğim gibi saha içindeki aile ortamını koruduğumuzda şampiyon olmama ihtimalimiz yok. Elimizde çok kaliteli oyuncular var. Girenler çıkanlar fark etmiyor. Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar" dedi.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Nwakaeme'den övgü dolu sözlerle bahseden başarılı futbolcu, "Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana 'Messi' diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız. Bir hayalimiz var. Kalan maçlarımızın hepsini kazanmak istiyoruz. Tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz" diye konuştu.

Tarihin en erken şampiyonluğunu kazanacaklarını söyleyen Ömür, "Sezon başı bazı olaylar oldu ama Nwakaeme benden desteğini esirgemedi. Yaklaşık 4 yıldır beraberiz. Takımın en eskilerinden biri o. Bizim için çok farklı bir karakter. Genç oyunculara karşı desteğini hiç esirgemiyor. Sahadaki zor anlarımızda da sorumluluk alıyor. Eminim bu kupayı beraber kaldıracağız ve tarihin en erken şampiyonu olacağız" ifadelerini kullandı.