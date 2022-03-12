Trabzon'da gol yağmuru!: Trabzonspor 4-2 Göztepe

12 Mart 2022 Cumartesi, 21:00

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 4-2 kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Göztepe'de, 31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi: 0-1.

Trabzonspor 34. dakikada eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.

Trabzonspor 37. dakikada öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi: 2-1.

Bu kez 43. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-2.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor art arda bulduğu gollerle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Djaniny Semedo, 49. dakikada bulduğu gol ile Trabzonspor'u 3-2 öne geçirirken 53. dakikada sahneye çıkan Abdülkadir Ömür skoru 4-2'ye getirdi.

Lider Trabzonspor, karşılaşmayı 4-2 kazandı ve puanını 70'e çıkardı. Göztepe ise 29 hafta sonunda 27 puan ile 18. sırada kaldı.

ZORUNLU ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Göztepe karşısına savunmada zorunlu rotasyon yaptı. 28’inci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 maç ceza alan Puchacz’ın yerine ilk 11’de Trondsen’e şans verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Norveçli oyuncu, 75 gün aradan sonra Göztepe karşılaşmasında formasına kavuştu. Trabzonspor’un yıldızı parlayan gençlerinden Ahmetcan Kaplan, bugünkü karşılaşmada da savunmada yer alırken, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz yedek kulübesinde yer aldı.

BAKASETAS'IN YERİNE BERAT

Son haftalarda performansında düşüş gözlenen Bakasetas bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde beklerken teknik direktör Avcı, bu oyuncunun yerine Berat Özdemir’e ilk 11’de görev verdi. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Marek Hamsik ile Vitor Hugo da Göztepe kadrosunda yer almadı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor’da ilk 11’de yer alan kaleci Uğurcan, Siopis ve Peres ile yedek kulübesindeki Bakasetas ile Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Futbolcular Göztepe karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MİNİKLER TRİBÜNLERDE

Stadyumlarda çocukları da kapsayan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla maçlardan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerdeki yerlerini aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla yetiştirme yurdunda kalan ve daha önce Trabzonspor’un maçına gitmemiş kırsalda yaşayan çocuklar bugün ilk kez stadyumda Trabzonspor’un maçını izledi. 'Yavru Fırtına' tribününde misafir edilen ve takımlarını destekleyen miniklerin sevinci yürekleri ısıttı.

KAR YAĞIŞINA ISITMALI ÖNLEM

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının karşılaşmayı sekteye uğratmaması için Medical Park Stadyumu’nda günler öncesinden tedbir alındı. Trabzon’da 3 gün önce başlayan kar yağışının stadın zeminini etkilememesi için alttan ısıtma çalıştırılarak zeminin kar tutması engellendi.