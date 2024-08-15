Abdülkadir Ömür'ün asisti Hull City'ye yetmedi: İngiltere Lig Kupası'nda hüsran!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında karşılaştığı Sheffield Wednesday'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İngiltere Lig Kupası 1. tur karşılaşmasında Hull City, sahasında Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi. Hull City, MKM Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Sheffield Wednesday'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 10. dakikalarda Charlie McNeill attı. Hull City'nin tek golü 9. dakikada Marvin Mehlem'den geldi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR ASİST YAPTI
Hull City'de Abdülkadir Ömür, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, Mehlem'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Hull City, Lig Kupası'na veda etti. Sheffield Wednesday ise bir üst tura yükseldi.
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