Hull City sezona beraberlikle başladı
İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City, evinde Bristol City ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Championship'in ilk haftasında Tim Walter'ın ekibi Hull City ile Liam Manning'in yönetimindeki Bristol City karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Bristol City, 84. dakikada Fally Mayulu ile kaydetti.
Hull City'ye beraberliği getiren golü ise 90+1'de penaltıdan Oscar Estupinan kaydetti. Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Plymouth ile karşılaşırken, Briston City sahasında Millwall'u konuk edecek.
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