Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdülkerim Bardakcı'dan özeleştiri: 'Herkesin bir tık daha...'

12.04.2026 22:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli savunma oyuncusu, "İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin" dedi.

"HERKESİN BİR TIK DAHA SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

Abdülkerim Bardakcı, "Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #galatasaray #Kocaelispor #abdülkerim bardakçı

