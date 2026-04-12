Galatasaray maçının ardından... Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği Kocaelispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar İnanFenerbahçe!" denildi.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2026