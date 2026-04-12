Ismail Jakobs'tan Fenerbahçe derbisi mesajı: 'Şampiyonluk maçı olacak'

Galatasaray'ın savunmacısı Ismail Jakobs, 1-1 sona eren Kocaelispor karşılaşmasının ardından şampiyonluk yarışı ve yaklaşan derbi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Maçın genelini ve takımın performansını nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna cevap veren Jakobs, "Bence ilk yarıda iyi bir performans sergiledik ancak ikinci yarıda futbol oynamayı bıraktık. Bu konuda kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yine de günün sonunda başımızı dik tutmalı ve odaklanmaya devam etmeliyiz" dedi.

"ŞAMPİYONLUK MAÇI OLACAK"

Senegalli savunma oyuncusu, "Şampiyonluk yarışı ve yaklaşan kritik maçlar hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Hemen arkamızda Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi iki güçlü takımın olduğunun farkındayız. Önümüzde Fenerbahçe'ye karşı kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var. Bu karşılaşmanın şampiyonluk maçı olacağını düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak evimizde oynayacak olmamız nedeniyle oldukça pozitifim" cevabını verdi.