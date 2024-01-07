Abdülkerim Bardakcı: 'Evimizde bize zor maç yok'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:49

Güncelleme: 07.01.2024 - 21:49

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta eski takımına 2 gol atan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakcı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İçeride taraftarı arkamıza aldığımızda zor bir maç yok. Konya takımına iyi hazırlandık. Çok şükür galip geldik, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Golleri hakkında konuşan Abdülkerim Bardakcı "Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Sürekli duran toplara çalışıyorum. İki gol attım, nasip oldu. İnşallah devam edeceğim" ifadelerini kullandı.