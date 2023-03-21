Abdülkerim Bardakcı milli takım kadrosundan çıkarıldı
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Abdülkerim Bardakcı
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.
Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."
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