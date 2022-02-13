Abdullah Avcı: Bunun sonu çok güzel olacak

13 Şubat 2022 Pazar, 22:41

Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda farkı iyice açan ve liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluğa yelken açıyorsunuz" sözleri üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yine büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz? 13 hafta 12 puan. Bugün maça başlarken bu puan farkını, Trabzonspor'un nasıl oynadığını, burada neden olduğunu, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant olduğumuzu göstermiştik. Bütününde böyle bir oyun vardı. Konyaspor bence bulundukları yer harika. Buraya çalışarak geldiler. Her bölgede planları var. Ona göre çalıştık. Ancak taraftarlarımızda bir fazla baskıyla olumlu şeyler çıkardık. Daha da farka gidebilirdik. Orta sahayı geçtikten sonra çok erken final pasları yapıp, yüksek nabızla geri dönünce, bu oyun bunu kaldırmaz. Bizim gibi takımların yapması gereken şeyler var. Orada biraz daha sabırlı olursanız atağı sonuçlandırabilirsin. İkiyi bulduk. Oyun normal gidiyordu ama son beş dakika gol yedik. Kazanmasını bildik. Trabzonspor hep üstüne koyarak gidiyor. Umarım hep böyle gidecek. Buraya gelen Trabzonspor sevdalılarına bunu hediye ediyorum" dedi.

"BUNUN SONU GÜZEL OLACAK"

Bir taraftarın heyecanından dolayı hayatını kaybettiğini hatırlatan Avcı, "Bir taraftarımız heyecandan dolayı hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Taraftarımız sakin olsun, sabırlı olsun. Bunun sonu çok güzel olacak. Ricam bu" ifadelerini kullandı.

Edin Visca'nın takıma katkı sağlamasıyla ilgili olarak ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Türkiye'ye 10-11 sezonuydu galiba, transfer ettiğimiz bir oyuncuydu. Devamlı üstüne koyarak, karşılıklı ilişkilerimizin devam ettiği süreçte Başkaşher'de önemli işler yaptı. O alandan çıkması gerekiyordu. Şampiyon olmak için kalite şart. Bunları daha önce yaşadık. 'Öndeyiz Edin Visca'yı almayalım' diyebilirler ancak hedefe giderken olması gereken kalite. Tony Nwakaeme de öyle" diye konuştu.

Geride kalan 25 haftayı değerlendirmesi istenen Abdullah Avcı, "Bizim adımıza harika. İstatistik rekorları kırıldı. "İyi ki Trabzonspor var" dedirttiğimiz, her yerde saygı gördüdüğümüz bir sezon. Şehir bununla yatıp kalkıyor. 25 haftayı kısaca yorumlarsam, harika bir 25 maç geçti. Süreç devam edecek. Umarım hep üstüne koyarak, puan farkının oludğunu düşünmeden böyle devam ederiz" açıklamalarını yaptı.