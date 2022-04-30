Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilki yaşayacak

30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00

Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın. Geçmişte A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli hoca, Trabzonspor’la yakaladığı çıkışı şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Fırtına ile birçok ilke imza atan Avcı, takımıyla bu sezon 34 maçta 76 puan topladı. Abdullah Hoca böylece kariyerinin en çok puanı topladığı dönemini yaşadı. Avcı, Karadeniz ekibini şampiyonluğa ulaştırırsa, Trabzon dışından bir teknik adam ilk kez Bordo-Mavilileri bu başarıya taşıyacak.