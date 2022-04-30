Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilki yaşayacak

Trabzonspor bugün 1 puan alırsa 38 yılın ardından ligde mutlu sona ulaşacak. Tarihi maçta 76 puanlı lider Bordo-Mavililer, saat 20.30’da evinde Antalyaspor’u konuk edecek.

Hayri Güner
30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00
Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilki yaşayacak
Abone Ol google-news

Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın. Geçmişte A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli hoca, Trabzonspor’la yakaladığı çıkışı şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Fırtına ile birçok ilke imza atan Avcı, takımıyla bu sezon 34 maçta 76 puan topladı. Abdullah Hoca böylece kariyerinin en çok puanı topladığı dönemini yaşadı. Avcı, Karadeniz ekibini şampiyonluğa ulaştırırsa, Trabzon dışından bir teknik adam ilk kez Bordo-Mavilileri bu başarıya taşıyacak.


trabzonspor antalyaspor Spor Toto 1. Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler