Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor

30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00

Trabzonspor, 38 yıllık Süper Lig şampiyonluğu hasretini noktalamak için bugün tarihi bir maça çıkıyor. 76 puanlı lider Bordo-Mavililer, saat 20.30’da evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Fırtına rakibi karşısında sahadan 1 puanla dahi ayrılsa ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Peres ile Trondsen forma giyemeyecek. Dünyanın ve Türkiye’nin her köşesinden binlerce Trabzon sevdalısının akın ettiği şehirde heyecan yüksek. Herkesin saatleri saydığı Trabzon’da dört bir taraf bordo mavi bayraklarla donatıldı. Taraftarlar, formalarla, atkılarla, şampiyonluk turuna çıktı. 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadı bugün tamamen dolacak, şampiyonluğa ulaşılması halinde ses ve ışık gösterileriyle birlikte özel kutlamalar yapılacak. Stada giremeyen taraftarlar için kentin birçok noktasına dev ekranlar kurulacak ve maç yayımlanacak.