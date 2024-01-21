Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması: 'Böyle bir karar almamızın sebebi...'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:42

Güncelleme: 21.01.2024 - 18:45

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ligimizin son şampiyonu. Çok net ligin üzerinde konu başlıkları var; baskıları, kaybettikleri yerdeki baskıları. Bunlar çok önemli konu başlıkları. Güçlü oyun kurmaları var. Biz nereyi kapatacağız? Biz sadece görselde hazırlanabiliyoruz. Biz rakibe karşı neler yapabiliriz? Hüseyin Türkmen, benim dönemimde sağ bek oldu. Karşılarken nereye yönlendireceğiz gibi etkenler var. Baskılardan çıkışlarımızda az temaslı oyunlar. Rakip sahaya geçince birkaç konu başlığımız var çözümle alakalı. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Trabzonspor ne olursa olsun her zaman zor deplasmandır. Sahaya çıkan 11, en iyi 11'dir. Oynamayanların değil oynayanların konuşulduğu bir 11 arzum, isteğim. Bunu en iyi şekilde yapabilecek geçmişi, tarihi, duygusu, ruhu olan bir takımız. Bunun karşılığını alırız umarım. Avrupa kupaları önemli bir hedef. Geldiğimizden beri 12 maç 25 puan var. Oyun zenginliği, zaman içinde oyuncu değişimiyle olur. Güzel bir maç olur umarım. İyi bir oyun, herkesin keyif aldığı bir oyun... Karşılığını aldığımız güzel bir müsabaka olur umarım."

BAKASETAS NEDEN YEDEK?

Bakasetas ile ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Bakasetas geçen hafta sakattı. Kulüpten resmi açıklama yapılmadı. 3 haftadır dizinde ağrıyla oynadı. Dün bir toplantı yaptık. Gidişata göre olmak istediğini söyledi. 2 gündür takımla idman yapıyor. Oyunun akışına göre Bakasetas'ı kullanacağız. Böyle bir şey var. Daha resmi bir şey açıklanmadı. Oyuncunun saha içinde olmak istemesi değerli. Böyle bir karakter. 122 maça çıkmış Bakasetas, 100'ü benle. Çok güzel duygular yaşadık. Kazandığımız bir maç olur umarım" ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR VE UMUT BOZOK..."

Abdullah Avcı kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili, "Ömür ve Umut Bozok.... Böyle net bir şekilde bilgilendirelim. Havada kalıyor. Abdülkadir Ömür, 99'lu ve 3 senemiz beraber geçti. Ender değerlerden biri. Tüm kupaları kazandı. Benim hayatımda insan ve oyuncu kaybetmek yok. Hiçbir oyuncu kaybedilmez. Ömür'ü kaybetmek için değil kazanmak için çalışıyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunlukları var. Kolay değil. Onun lakabı Ömür Avcı'dır kulüp içinde. Benim oğlum yaşındadır. İnsan kaybetmek çok kolay. Ömür'ü kazanmak için mücadele ediyoruz. Bu yörenin çocuğu. Böyle bir karar almamızın sebebi hem fiziksel hem zihinsel... Bulunduğu alandan çıkıp kendini test etmesi, soru cevap yapması, destek alması, farkındalığını ortaya koyacaktır. Bu karar, Ömür'ü kazanmak adına alınan karardır. Yönetimimizle istişare ederek aldığımız bir karar. Ben geçen hafta davet ettim. Konu başka yerlere taşındı. İnsanları algıları farklı oluyor. Yönetimimizle uyumlu çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"HEP BERABER DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Abdullah Avcı, Umut Bozok ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Umut Bozok... Buraya 2 sene evvel alındı, biz aldık. Enis Destan'ı da ben aldım. Performansı yukarıda. Sağlık ile ilgili aldığım bilgiler sonrasında... İnsanlar ayrılabilir. Ayrılırken de profesyonel olmalı. Transfer ayındayız. Hep beraber değerlendireceğiz."