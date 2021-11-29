Galatasaraylı yöneticiden Felipe Melo açıklaması
Yönetici Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Brezilyalı Felipe Melo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Felip Melo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Felipe Melo özellikle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'da 154 resmi maçta forma giyerken, 18 gol atıp, 12 asist yaptı.
38 yaşındaki Felipe Melo'nun kariyerinde 582 resmi maçta süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 49 gol ile birlikte 23 asist üretti. Melo'nun güncel piyasa değeri 600 bin Avro olarak gösteriliyor.
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