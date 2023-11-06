Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: 'Daha iyisini yapacağız!'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulundu.
Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarına çağrıda bulundu
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçının hikayesini paylaştığı videoyu alıntılayan Avcı, "Daha iyisini yapacağız! Ama birlikte… En büyük gücümüz olan taraftarımızla cuma günü evimizde buluşalım" mesajını paylaştı.
Abdullah Avcı'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Daha iyisini yapacağız! Ama birlikte…— Abdullah AVCI (@Abdullah_M_AVCI) November 6, 2023
En büyük gücümüz olan taraftarımızla cuma günü evimizde buluşalım. @Trabzonspor https://t.co/BKYoIjStc6
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Dolar ve Euro düştü mü?
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'