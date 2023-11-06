Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: 'Daha iyisini yapacağız!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 20:51
Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: 'Daha iyisini yapacağız!'
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Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarına çağrıda bulundu

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçının hikayesini paylaştığı videoyu alıntılayan Avcı, "Daha iyisini yapacağız! Ama birlikte… En büyük gücümüz olan taraftarımızla cuma günü evimizde buluşalım" mesajını paylaştı. 

Abdullah Avcı'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

 


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