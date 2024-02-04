Abdullah Avcı'dan tepki: 'Bilgilendirme istiyorum'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 23:21

Güncelleme: 04.02.2024 - 23:21

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı, oyun anlamında üstün olduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, iki takımın da zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Üst üste 4 maç kaybettik. Puan ortalamamız iyi giderken ve arayı açacakken biraz uzak kaldık. İlk 11'den 7-8 futbolcunun olmadığı, ayrılanların ve Afrika Uluslar Kupası'na gidenlerin olduğu süreci zorlanarak yaşadık. Kırılmalar olacaktı ama son 3 maçı kaybetmeyebilirdik. Trabzonspor büyük bir camiadır. Bu süreçlerden çıkışlar vardır. Galibiyet serisine tekrar başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Oyun olarak üstün olduklarını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Rakibimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Belki yeni transferler olacak. Sakatların ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle beraber taraftar desteğiyle üçüncülük ve Avrupa hedefine devam edeceğimizi düşünüyorum. Kupa devam ediyor. Her takım hep şampiyonluğa oynayamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Yedikleri ilk golden önce penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "İlk şutta 44. dakikada gol yedik. Hakemler hakkında fazla konuşmam. Merak ediyorum ve bilgilendirme istiyorum. Geçen hafta 46. dakikada taç gol oluyor ve VAR'dan dönmüyor. Bu maçta 44. dakikadaki pozisyonun ne olduğunu merak ediyorum ve bilgilendirme istiyorum. Dönüşünde gol yedik. Kötü hissettirebilir" şeklinde görüş belirtti.

Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığının hatırlatılması ve bu durumun motivasyonunu etkileyip etkilemediğiyle ilgili bir soruyu Avcı, "İşimizi iyi yapıyoruz. Trabzon şehrinin dinamikleri seni motive eder. Bir haftada kaybedilen 3 maç mı Abdullah Avcı ve ekibine eksi puan yazacak. Bazen şampiyonluğa bazen de üçüncülüğe oynayacak. Tekrar kafamızı kaldırarak devam edeceğiz. Transfer ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Trabzonspor'un menfaatleri çok önemli. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde yanıtladı.