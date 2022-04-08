Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız

08 Nisan 2022 Cuma, 14:02

Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı.

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayımlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.

"HULL CITY TÜRKİYE'DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Programda Acun Ilıcalı, Hull City hakkındaki planlarını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hull City Türkiye'de çok büyük hatta mega ilgi görüyor. Hull City'nin Türkiye'ye giderek hazırlık maçı yapmasını planlanıyoruz. Futbolcu Kean Lewis-Potter'ın oynamak istediği sürece takımda kalmasını istiyoruz. Gençleri yetiştirecek heyecan verici bir akademiyi hayata geçirmek istiyorum.

"ŞOTA ARVELADZE'YE GÜVENİMİZ TAM"

"Kadroyu güçlendirmek için yazın en az 8 transfer yapacağız. Takım hakkında kararları almak için teknik direktör Şota Arveladze'ye güvenimiz tam. Gelecek sezon takımda tecrübeli forvet ya da forvetler olacak."