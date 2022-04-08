Portekiz basınından iddia: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus için Lizbon'da
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması konusunda çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün bir numaralı gündemi; yeni teknik direktörün kim olacağı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, başkan Ali Koç Portekiz'e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.
Haberde Ali Koç'un deneyimli teknik direktörü ikna etmek için Portekizli çalıştırıcının talep edeceği birçok şartı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.
2015'TE DE FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYORDU
2015 yılında da adı Fenerbahçe ile anılan 67 yaşındaki Jesus, aralık ayında Benfica'dan ayrılmıştı.
Jorge Jesus'un ikinci Benfica serüveni 1,5 sezon sürdü. Flamengo ile Brezilya Ligi ve Copa Libertadores şampiyonluklarını kazandıktan sonra Portekiz ekibine dönen Jesus'un görevine Porto maçından sonra son verilmişti.
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