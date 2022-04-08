Ozan Kabak, Schalke'ye geri dönüyor

08 Nisan 2022 Cuma, 11:37

Premier Lig'de küme düşme adaylarından Norwich City'de oynayan Ozan Kabak sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Türkiye ve İtalya arasında oynanan özel maçta sakatlanan 22 yaşındaki stoper sezonu kapattı.

Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith, "Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlık ve hastalıklarla boğuşan Ozan Kabak, Premier Lig'de 11 mücadelede forma giydi.