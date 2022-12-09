Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın almak istiyor!

09 Aralık 2022 Cuma, 07:37

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Ilıcalı, Hull City projesine destek olacak yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

'LIAM DA DURUMU BİZİMLE PAYLAŞTI'

Hull Live, Acun Ilıcalı'nın taraftarlarla gerçekleştirdiği görüşmeden ayrıntıları paylaştı. Acun Ilıcalı, genç oyuncular konusundaki durumun menajer Liam Rosenior tarafından da kendilerine iletildiğini belirtti. Ilıcalı, "Bana az önce belirttiğiniz şeyi Liam da akademiden A takıma gelmenin ve becelerilerini göstermenin zorluğuna dikkat çekerek bize iletti. Lewis-Potter ve Greaves'in geçmişteki yükselişleri, transferlerin pek olmamasından kaynaklıydı. Transfer yokken bu gençler yeteneklerini gösterebilecek şekilde oynuyorlardı. Biri Premier Lig'e gitti, diğeri parlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BİR KULÜP DAHA SATIN ALMAK İSTİYOR

Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City'nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlanıyor.

Konuya ilişkin Daily Hull'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Allam Ailesi'nden İngiliz ekibi Hull City'yi 24 milyon Euro'ya satın almıştı.