Acun Ilıcalı konuşurken... Galatasaray'dan flaş paylaşım!
Galatasaray Kulübü, Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklama yaptığı sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklama yaptığı sırada sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılı takım yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadelerini kullandı.
İşte Galatasray'ın yaptığı paylaşım:
Şampiyon Cimbom Yazdıracağız! ??#Hedef25 ?? pic.twitter.com/U5zDO2o9uh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 4, 2024
Etiketler: #galatasaray #acun ılıcalı #fenerbahçe
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