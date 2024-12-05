Acun Ilıcalı konuşurken... Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Galatasaray Kulübü, Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklama yaptığı sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı konuşurken... Galatasaray'dan flaş paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:42

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklama yaptığı sırada sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı takım yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasray'ın yaptığı paylaşım:

 


Etiketler: #galatasaray #acun ılıcalı #fenerbahçe

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