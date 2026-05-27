Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması

Önceki sezon devre arasında Galatasaray'a katılan ve bu sezon başında Como'ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ilgili açıklama yaptı.

Kendisi hakkında atılan bir gönderiyi alıntılayan İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını ifade etti.

Morata açıklamasında, “Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!” ifadelerini kullandı.

