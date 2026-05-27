Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması

Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması

27.05.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, sosyal medya hesabından hakkında yazılan bir paylaşımı yalanladı. İspanyol futbolcu, sarı kırmızılı kulübü çok sevdiğini ifade etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Önceki sezon devre arasında Galatasaray'a katılan ve bu sezon başında Como'ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ilgili açıklama yaptı.

Kendisi hakkında atılan bir gönderiyi alıntılayan İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını ifade etti.

Morata açıklamasında, “Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!” ifadelerini kullandı.

İşte Alvaro Morata'nın paylaşımı:

Image

İlgili Konular: #sosyal medya #galatasaray #Alvaro Morata

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı
Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un adı Benfica ile anılan milli futbolcu Yunus Akgün'ün takımda kalmasını istediği iddia edildi.
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe maçı itirafı: 'O gün o gol atılmasa...'
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe maçı itirafı: 'O gün o gol atılmasa...' Galatasaray'ın milli oyuncularından Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında üst üste kazandıkları dördüncü şampiyonluğu anlattı.
Teklif ortaya çıktı: Galatasaraylı Roland Sallai'ye Premier Lig'den sürpriz talip
Teklif ortaya çıktı: Galatasaraylı Roland Sallai'ye Premier Lig'den sürpriz talip Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'ye bir İngiltere Premier Lig takımının teklif yaptığı iddia edildi.