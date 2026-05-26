Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe maçı itirafı: 'O gün o gol atılmasa...'

26.05.2026 19:59:00
Galatasaray'ın milli oyuncularından Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında üst üste kazandıkları dördüncü şampiyonluğu anlattı.
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, resmi YouTube kanalında futbolculardan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, "Dominasyon" programında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcuların açıklamaları şu şekilde:

Yunus Akgün: "Bu başarı kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey takımlarla oynayıp dönüp ligde önemli maçlar oynadık. Bizim bu kalitemiz ve gücümüz var."

TARİHİN EN KÖTÜ LIVERPOOL'U VE JUVENTUS'U"

Eren Elmalı: "Sonunda eleştiri yine bize oluyor ama."

Abdülkerim Bardakcı: "Bir de şu var: Tarihin en kötü Liverpool'unu 2 kere yendik. Tarihin en kötü Juventus'una 5 attık."

Yunus Akgün: "Kimi yensek tarihin en kötüsü oluyor zaten. (Gülerek)"

FUTBOLCULARDAN FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Yunus Akgün: "Fenerbahçe, Rizespor maçında öne geçmişti. Eren sinirlenip odaya geçti. Abdülkerim ağabeye "Ben gidiyorum" dedi. Abdülkerim ağabey, "Sakın gitme, yine son dakika gol yiyecekler" dedi.

Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. Gol bir oldu, 30 kişi falanız, tansiyonum düştü bağırmaktan. Soluma baktım; Abdülkerim ağabey ve Uğurcan sandalyeyi almışlar, koşuyorlar. Batu tişörtünü çıkartmış, böyle bir şey yok. Nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi."

Abdülkerim Bardakcı: "Rizespor o gün golü atmasa da zaten biz Gençlerbirliği maçını kazanacaktık. Maç berabere bitince bizim için ayrı bir motivasyon oldu."

Yunus Akgün: "Sonuçta rakibimiz. Puan kaybettikleri zaman motive oluyoruz."

"DERBİLER YABANCILAR İÇİN DE ÖNEMLİ AMA..."

Abdülkerim Bardakcı: "Böyle başarılarda Türk oyuncuların biraz daha ağırlığını koyması, hissettirmesi gerekiyor. Derbiler yabancılar için de önemli ama Türkler daha derinden hissediyor. Yeni gelenlere her zaman derbilerin önemini ve şiddetini anlatıyoruz. Yunus, Eren, Barış, Uğurcan..." 

