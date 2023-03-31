Acun Ilıcalı'dan flaş hamle! Bir kulüp daha satın alıyor...

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Avrupa'dan bir takım daha satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:49
Acun Ilıcalı'dan flaş hamle! Bir kulüp daha satın alıyor...
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İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha satın almak için harekete geçti. 

İrlanda basınından LMFM'in haberine göre Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın almak için görüşmelerde bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi satın alarak genç oyuncularına bu takımda forma şansı vermeyi planladığı belirtilmişti.

DUNDALK İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Türk iş insanı, İrlanda Premier Lig'in 2. haftasında Bohemians'ın Dundalk FC ile oynadığı maçı tribünden takip ederken görüntülenmişti. Acun Ilıcalı ile Dundalk FC arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Son iddialara göre Acun Ilıcalı'nın İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın almayı planladığı kaydedildi.

Shelbourne FC'nin geçtiğimiz günlerde Atletic ile oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın tribünden izlediği vurgulandı. Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda, Shelbourne FC'nin hisselerini satın almak istediği ifade edildi.


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