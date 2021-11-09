Acun Ilıcalı'dan Hull City paylaşımı
Acun Ilıcalı'nın 35.5 milyon Avro bedelle satın alacağı konuşulan Hull City'e ilişkin, Ilıcalı'dan paylaşım geldi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Championship ekibi Hull City’yi aldığı iddia edilmişti. Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu iddiayı doğruladı.
Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City’nin stadında bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımda, “Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum.” ifadelerini kullandı.
Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Kulübü satın almak için başarılı televizyoncunun 35,5 milyon Avro ödeyeceği öne sürüldü.
2015'te Premier Lig'den Championship'e düşen Hull, 2016/17'de yeniden yükselmiş ancak 2020'de League One (3. Lig) kademesine kadar inmişti.
Geri sayım başladı..— Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 9, 2021
12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün.
Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. pic.twitter.com/ggSA6hQWPB
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