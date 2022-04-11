NBA'de ilginç olay: Jrue Holiday 8 saniyede 306 bin dolar kazandı
Milwaukee Bucks'ın Cleveland Cavaliers'a konuk olduğu karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Milwaukee Bucks'ta forma giyen Jrue Holiday, 8 saniye oyunda kaldığı Cleveland Cavaliers maçında 306 bin dolar bonus kazandı.
NBA'de normal sezonun son gününde Doğu Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Milwaukee Bucks, yine Doğu'da play-in'e kalmayı garantileyen Cleveland Cavaliers'a konuk oldu.
Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton gibi oyuncular dinlendirilirken, oyun kurucu Jrue Holiday ise ilk 5 başladı. Fakat Holiday, karşılaşma başlar başlamaz hava atışından sonra top elinde kalan Cavaliers oyun kurucusu Garland'a kasti faul yaptı ve oyunun duraklaması ile beraber kenara alındı ve bir daha parkeye çıkmadı.
Böylelikle kontratında yer alan özel bir madde sebebi ile 67 maça çıkma kotasını dolduran Holiday, 8 saniye oyunda kaldığı maç sonrasında yaklaşık 306 bin dolar bonus kazandı.
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