Osayi Samuel'den Kerem Aktürkoğlu itirafı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi Samuel, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Bright Osayi - Samuel, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Samuel, "Maçtan önce de söylediğim gibi biz iyi bir takımız, öz güvenimiz yerinde. Bizim için bu maç aynı performansı göstereceğimiz bir maçtı. Bütün takım arkadaşlarım son dakikaya kadar elinden geleni yaptı. Taraftar inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü" diye konuştu.
Nijeryalı oyuncu sağ bek pozisyonu oynamasıyla ilgili ise "Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız, çekinmeden özelliklerimi göstermemi istiyor. Kerem'e karşı oynadım bugün. Kendisi çok iyi bir oyuncu, aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede final pası en iyi şekilde yapmak istiyorum, bugün de böyle oldu. Hem benim, hem de takım için çok güzel bir gündü" sözlerini kullandı.
Farklı pozisyonlarda oynamanın kendisini rahatsız etmediğini belirterek, "Kendimi hala ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan itiberen oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel. Hocamız sağ bekteki performansımdan memnun ki, oraya koyuyor. Bundan şikayetçi olamam, benim için önemli olan takıma katkı sağlamak. Keyif alıyorum, benim için önemli olan bu, takıma yardımcı olmak ile birlikte" diyerek sözlerini noktaladı.
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