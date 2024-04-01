Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı: 'Türkiye'den teklif aldık'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:07

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:07

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair Sabah'a konuştu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şu an için başarılı buluyorum takımı. Aldığımızda 21. sıradaydı, şimdi 7... Tabii hayalimizdeki başarılara ulaşmadık ama bu iş merdiven çıkmak gibi bir olay. Kendi kariyerimde de öyle oldu zaten. İngiltere maceramızda da adım adım merdivenleri çıkmak istiyorum. Bir süre veremem çünkü bunun hızlısı da yavaşı da beni mutlu etmez. Sakin sakin çıkalım istiyorum."

"BEN FUTBOL DELİSİYİM"

Kar amacı gütmediyseniz Ada'da takım almak çılgınlık değil mi? Hangi duyguyla Hull City'yi aldınız?

"Çok güzel bir soru. Ben futbol delisiyim. Hayatta en mutlu olduğun 10 olayı say desen ilk 3'te futbol çıkabilir. Bir futbol sevdalısı olarak futbolu dibine kadar yaşayacağım, aynı zamanda kendimi de bir yarışın içine sokabileceğim bir operasyon düşünürsek, benim hayalimdeki operasyon ancak bu olabilir. Hayat felsefem sevdiğim işleri yapıp, oralarda başarılı olup, bir şekilde yeni başarılara yönelme isteği."

"FM'NİN GERÇEĞİNİ YAŞIYORUM"

Premier Lig, her yıl kurulan bir rüya mı?

"Kesinlikle öyle… Biraz futboldaki kondisyon gibi düşün. Bazısının nefesi yeter, bazısının yetmez. Çünkü ciddi bir risk. Bir yandan da para yatırman lazım. Yanlış 3 transferle 3 seneyi kaybedip 50 milyon Euro zarar yapabilirsin. Yıllar önce FM (Futbol Manager) çok oynardık. Baktığın zaman bunun gerçeğini yaşıyorum şu an ama gerçeği zormuş."

"ŞAMPİYONLUĞA OYNARDI"

Hull City'yi bu kadro, bu oyun ile Süper Lig'e koysaydık şampiyon olabilir miydi?

"Üç sene önce gelse şampiyonluğa oynardı. İki sene önce olurdu, bu sene olamazdı. Ama 3. olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroda Türkiye'de arayı açmış durumda."

SÜPER LİG'DEN İSTEDİĞİ TRANSFERLER

Süper Lig'den 2 futbolcu transfer hakkınız olsa kimler olurdu?

"Sezon sonuna kadar iki futbolcu alacak hakkım olsa, gözümü kapatıp Fred'i alırım. Seri-Fred-Ozan üçlüsü öyle güzel olur ki keyifli keyifli otur seyret. Bir de Muslera'yı alırım. Al Muslera'yı, hoş geldin Premier Lig…"

"GENİŞ KADRODA KESİNLİKLE OLMALI"

Ozan Tufan'ı yeniden milli takımda görebilecek miyiz?

"Ozan Tufan'ın milli takıma seçilmemesi, seçilemeyeceği anlamına gelmez. Onun bu performansını sürdürmesi lazım. 8 gol atmış. Bence geniş kadroda kesinlikle olması lazım. Hak ediyor. Tarz olarak da top taşır, savunması çok iyi, ikili mücadelesi çok çok iyi. Güzel bir kadromuz var ama son iki hazırlık maçında yumuşak kaldı. Sinyaller veriyor. Kadronun dinamizmi ve sertliği için Ozan şart."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIK"

Hull City Premier Lig'e çıkarsa transfer politikası nasıl olacak?

"Allah'a şükür, şu anda transferde 1'i 3, 3'ü 5 yaparak gidiyoruz. 5 milyona alacaksın, o 30 olacak. 10'a alacaksın 50 olacak. Bunu başarmamız lazım. Politikamız böyle olacak. Nasıl ki Real Madrid, Arda Güler'i aldı. Bundan sonra ne kadar olacak tahmin edebiliyoruz. Öyle oyuncular yakalamamız gerek. Jaden Philogene'u 5'e aldık, şu an 30 milyon. Ama 30'a vermeye niyetimiz yok. Ozan yaşı itibarıyla (29) potansiyel oyuncu statüsünde değil. Türkiye'den 3 tane teklif aldık. Ama İngiltere'den teklif gelmedi."

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Slovenya'dan alacağınız kulüp hangi seviyede. Tercih nedeniniz neden Slovenya?

"Hangi takım olacağına tüyo veremem, görüşmeler devam ediyor. En büyük etken, UEFA Başkanı Ceferin oldu. O ülkenin futbol ikliminin ne kadar güzel olduğunu bize anlattıktan sonra biz de yaşayınca iyice etkilendik. Orada zirveye oynayan bir takım olacak. Amacımız Avrupa kupalarına gitmek. Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da ilerilere gidecek bir takım oluşturmak."

"FENERBAHÇE DAHA İYİ SEVİYEDE"

Olympiakos mu Fenerbahçe mi favori?

"Dört sene önceki Fenerbahçe olsaydı, yüzde 50-50 derdim. Şu an kadro kalitesi olarak Fenerbahçe net daha iyi seviyede. O yüzden Fenerbahçe yüzde 70, Olympiakos yüzde 30."

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

'Şartlar uygun olursa Fenerbahçe başkanlığını düşünürüm' demiştiniz. Şartlar ne?

"Her Fenerbahçeli başkanlık hayali kurar. Ali Koç, başkan olduğu sürece böyle bir şey düşünmüyorum. Eğer 'Ben bırakıyorum' derse o günkü şartlarda bir teveccüh hissedersem taşın altına elimi sokabilirim. Bu görev, hayatıma ciddi bir yoğunluk getirecek ama çok ağır bir Fenerbahçeli olduğum için bunu düşünebilirim. Şu an için başkanımızı desteklemekten başka bir düşüncem yok."

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK

9 yıldır Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasını neye bağlıyorsunuz?

"FETÖ'ye bağlıyorum net olarak. FETÖ operasyonuyla ağır ekonomik darbe yedi. Kırılma noktası o."

BAŞKANLIK TARZI

Başkanlık tarzınız nasıl?

"Futbolu iyi bildiğimi düşünüyorum ama müdahil olmamam gerektiğini de biliyorum. Problem olursa devreye girerim ama bu soyunma odasına girmek demek değil. Hocamızla haftalık toplantılar yapıyoruz. Takım iyi oynamıyor maçta mesela, ben teşhisi koyarım, tedavisini yapacak olan doktor hocamızdır. Bütün kulüplerin hatalarına baktığım zaman toplu karar alınmadığında ve konuya yetersiz insanların müdahil olduğunda yanlış yapıldığını gördüm. Onun için hep istişareden yanayım."

OZAN TUFAN VE ABDÜLKADİR

Ozan, Abdülkadir gibi isimleri onlara destek olmak için mi aldınız?

"Ben futbolun yüzde 51'inin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Futbolcunun mental yapısının çok sağlıklı olması lazım. Hep empati yaparak onların neyden mutlu olacağını düşünüp onlara bir ağabeyleri gibi yaklaşmak istedim, bunu da başardığımı düşünüyorum. İkisi de takımlarında tıkanmıştı. Bu ilişkiler bazen yıpranır, yeni bir başlangıç ister."

"İYİ FUTBOLCU İYİ TEKNİK ADAM OLAMAZ"

Diyelim ki Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Türkiye'den bir hoca alacaksınız. Tercihiniz kim olur? Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın ya da Arda Turan.

"O saydığınız isimlerin hepsi dostum. Birini söylersem diğerlerine ayıp etmiş olurum. Hepsi çok başarılı. Ama benim bir teorim var, 'iyi futbolcular, iyi teknik adam olamaz' diye. Şöyle bir handikap var. Her futbolcu, kendi gibi olsun istiyor. Yurt dışında oynayan oyuncularımızın otomatik olarak vizyonları gelişmiş oldu. Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz. Bu 4 isim de yurt dışında yaşadıkları kültüre adapte oldukları için uluslararası başarıyı sağlayabilecek isimler."

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Defalarca Trabzon'a gittim, ağırlandım. F.Bahçe'li olduğumu bilmiyorlar mı? Beni yemeklerle ağırladılar. O gün olayları engelleyebilecek tek kişi vardı, o da hakem. Bakacaksın etrafına, seyirci çok sinirli veh er şey olabilecekse tatil et hemen. Samimi olarak söylüyorum Halil Umut Meler'e dava açılması lazım. Herkesin hayatını riske etti orada. Olayı ön göreceksin. Türkiye'de ön göremeyen tek kişi vardı, o da hakem. Maçı seyrederken televizyon başında 'Birazdan seyirci sahaya girebilir' duygusunu yaşamadınız mı? Ben yaşadım... O zaman ne yapacaksın, riske etmeyeceksin. Bu dünyada ilk defa olmadı."

"TERİM İLE 3 DAKİKA SOHBET YETTİ"

Fatih Terim'in Panathinaikos'a transfer süreci nasıl gelişti?

"Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos yakın dostum. Çok mutsuz ve umutsuzdu. Ciddi bir yatırım yapmasına rağmen takım bir şekilde istediğini veremiyordu. Geçen sene ciddi bir puan farkı yapmışlardı ama şampiyonluğu verdiler. Dertleşirken tavsiyemi sordu. Benim de aklıma winner (kazanan) bir isim olduğu için Fatih Terim geldi. Başkan önce bir şaşırdı. Dedi ki "Terim'i gelmeye ikna edebilir misin?" "Projen iyi, Fatih hoca zor işleri sever" dedim. İki taraf da sıcak bakınca gerçekleşti. Bir kimya oluştu. Panathinaikos başkanı için de Fatih Terim ile 3 dakika sohbet etmesi yetti."

TÜRK HAKEMLİĞİ

Türk hakemliği nasıl ayağa kalkar?

"Türk hakemliğinin biraz oturmaya ihtiyacı var. Biraz uzansın, hatta bence uyusun… Hakemlerin belirli bir dönem uyutulmasından yanayım. Sahada gördüklerim aklımın çok çok ötesinde. İnsan olarak hepsini severim, pırlanta gibi insanlar ama bu başka bir konu. Mesleki açıdan değerlendirmemi istiyorsan ortada tam bir facia var."

VAR TEKNOLOJİSİ

VAR'a rağmen kararlar tartışılıyor. VAR ne getirdi, ne götürdü?

"Sana teknoloji vermişler artık 'Göremedim' diye bir şey kalmamış. Sana 6 açıdan, 8 açıdan görüntü verebiliyorlar, sen hâlâ burada yanlış karar veriyorsan, bu meslekteki yetersizliğini gösterir. VAR yokken bu kadar tartışılmıyordu. Biz şu an çıldırmak üzereyiz bunun da sebebi VAR. Çünkü hakem hataları insani bir hata olmaktan çıktı. Gördüğünü vermemeye dönünce iş, sinirler bozuluyor. Eskiden bu kadar bozuluyor muydu, ben size sorayım? O hakem dinlendiriliyordu, yeni hakem geliyordu. Şu anki durumun problemi VAR... VAR hataları azalttı mı diyorsanız bence belli ölçüde azaltsa da tartışmaları çoğalttı."

"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

Geçtiğimiz günlerde hakem eğitim toplantısı sosyal medyaya düştü. Yorumunuz nedir?

"Bunu 3-4 aydır söylüyordum da belgesi geldi. Ben hep "Türk hakemliği bitmiştir" dedim. Bir belge gerekiyordu belki de bu belge geldi. Bu konuşmanın olduğu ortam, Türk futbol ligini yönetemez. Kesin görüşüm budur. Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olayların kökeni de bu. Türk futbolunun içine fitne girmiş durumda. Provokasyonu göz ardı etmeyin."