Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de rota değişiyor! Fatih Terim mi Şenol Güneş mi derken...

01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:29

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör seçimine çevrildi.

Takımın geçici olarak Andy Dawson'a emanet edildiğini belirten Acun Ilıcalı yeni teknik direktör ile ilgili de şunları söylemişti:

"Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Belki yeniden 24 saat çalışmamız gerekiyor doğru seçimi yapmak için. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarı eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamamızı istiyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim."

YORKSHIRE POST'TAN SERGEN YALÇIN İDDİASI

Yorkshire Post, Hull City'nin teknik direktörlüğü için iki aday olduğunu, ilkinin Sergen Yalçın, diğerinin ise Carlos Corberan olduğunu yazdı.

Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı ikna etmesinin önündeki en büyük engelin, başarılı teknik direktörün A Milli Takım'ı çalıştırma hayali olduğu ifade edildi. Yalçın'ın ismi, Stefan Kuntz ile yolların ayrılması halinde A Milli Takım'ın başına geçecek teknik direktörler arasında gösterilmişti.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, geçen sezona yapılan kötü başlangıç ve Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

CARLOS CORBERAN OLYMPIAKOS'TAN YENİ AYRILDI

Hull City'nin listesindeki diğer aday Carlos Corberan ise 2020-2022 arasında Huddersfield'ı çalıştırmış, geçen sezon takımına play-off finali oynatmıştı. Bu sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'un başına geçen 39 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, 18 Eylül'de takımdan ayrıldı.

FATİH TERİM Mİ ŞENOL GÜNEŞ Mİ DERKEN...

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen şehrin yerel gazetesi Hull Daily Mail, Şota kararına geniş yer ayırırken yeni teknik direktör konusunda dikkat çeken isimlere yer vermişti. Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için bir anket başlattı. Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den Fatih Terim ve Şenol Güneş isimlerine de yer verilmişti.



