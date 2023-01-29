Adana Demirspor'da Assombalonga'nın sözleşmesi feshedildi
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Kongolu futbolcu Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Adana Demirspor'da Balotelli ve Dzyuba'nın ardından Britt Assombalonga ile de yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti. Kongolu golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de Sinan Ateş istifası
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- İsveç'ten NATO kararı
- 'Yeni sistem kronometreyi sıfırladı'
- 'Bilecik'e başka bir şey için geldim...'
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Demirtaş'tan zor Cumhur İttifakı sorusu
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt