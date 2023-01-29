Adana Demirspor'da Assombalonga'nın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Kongolu futbolcu Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:41
Adana Demirspor'da Assombalonga'nın sözleşmesi feshedildi
Abone Ol google-news

Adana Demirspor'da Balotelli ve Dzyuba'nın ardından Britt Assombalonga ile de yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti. Kongolu golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

 


adana demirspor Britt Assombalonga Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Cherif Ndiaye, Adana Demirspor'da!

Cherif Ndiaye, Adana Demirspor'da!
Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi

Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi
Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor da kadro planlamasının sonuçları her hafta derinleşiyor'

Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor da kadro planlamasının sonuçları her hafta derinleşiyor'

En Çok Okunan Haberler