Adana Demirspor'da Assombalonga'nın sözleşmesi feshedildi

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:41

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 10:41

Adana Demirspor'da Balotelli ve Dzyuba'nın ardından Britt Assombalonga ile de yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti. Kongolu golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.