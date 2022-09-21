Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Türkçe konuşamayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz?'

“Yusuf Demir'i transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. Efendim 'Yusuf Demir 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayazmış'. Evet, onu da çok iyi biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Senelerden beri birçok örnek var. Başka bir milli takımda oynayan futbolcu, FIFA kuralları gereği kendi ait olduğu ülkenin milli takımında oynayamaz. Buraya kadar tamam. Yusuf Demir'i transfer ederken ne Türk kategorisinde oynatalım diye transfer ettik, ne de Yusuf Demir aslında milli takımda da oynayabilir de dikkatten kaçmış demedik. Söylediklerimizi bu manada söylemedik. Şunu söyledik; geçen gün bir maç oynuyoruz, yeni daha taze. Esame listeleri geldi.”