Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk yanıtı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, katıldığı bir televizyon programında Brezilyalı futbolcu Hulk'un olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:21
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk yanıtı
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV yayınına katılan Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

"Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan birşey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik"


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