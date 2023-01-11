Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk yanıtı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:21

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:21

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV yayınına katılan Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

"Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan birşey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik"