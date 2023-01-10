Adana Demirspor Samet Akaydın'ın halefini buldu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 20:55

Güncelleme: 10.01.2023 - 20:55

Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın ayrılığına hazırlanıyor.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Türk stoper Mert Çetin'in transferi için Hellas Verona ile masaya oturdu. İki takım arasında anlaşmanın yakın olduğu ve el sıkışmanın çok yakın olduğu belirtildi.

Mert Çetin

İTALYA'DA MUTSUZ

Şu anda Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen Mert Çetin'in sadece 1 maçta oynadığı için mutsuz olduğu ve ayrılığının da yakın olduğu ifade edildi.

İki kez A Milli Takım'da boy gösteren genç savunmacı, 2019-20'de 4.3 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer oldu. Geçen sezon başında da 7 milyon Euro'ya bir diğer Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza attı.

Mert Çetin, geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da geçirmişti.